Володин порекомендовал США поучиться у Киргизии и Казахстана, как проводить выборы

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15 января 2021, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]

Вячеслав Володин. Фото: сайт ГД

США можно было бы поучиться у Киргизии и Казахстана, как проводить выборы. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Выборы в Казахстане и Киргизии, по словам парламентария, прошли в соответствии с национальным законодательством этих стран и были конкурентными и открытыми.

«Соединенным Штатам Америки можно было бы поучиться у Киргизии, у Казахстана», – сказал Володин, напомнив, что в США до сих пор сохраняется архаичная система выборов, на которых не присутствует ни одного международного наблюдателя.

Ранее Володин заявил, что США навязывают Европе покупку своей вакцины от коронавируса.