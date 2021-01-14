Мишустин сообщил о переломном моменте в ситуации с коронавирусом

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14 января 2021, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Мишустин, фото: Russian Government/Globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о переломном моменте кризиса, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции. По его словам, дальше ситуация будет постепенно улучшаться.

«Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться. Началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от этой болезни, и по мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю», - пояснил он в видеоприветствии участникам Гайдаровского форума.

Мишустин отметил, что правительства многих стран сейчас ищут ответ на вопрос, каким будет мир после победы над новой инфекцией. Премьер-министр считает, что именно этот ответ будет определять суть долгосрочных стратегий как в области экономики, так и многих социальных программ.