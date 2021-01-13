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Сенатор Пушков не видит перспектив для улучшения отношений России и США

, 16:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вместе РФ

Сенатор Пушков не видит перспектив для улучшения отношений России и США
сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в среду, 13 января, заявил, что не видит перспектив для улучшения отношений России и Соединенных Штатов Америки.

Пушков отметил, что, по его мнению, внешнеполитическая команда нового лидера США Джо Байдена будет усиливать давление на Россию, доказывая, что она жестче, чем команда предыдущего американского президента Дональда Трампа.

Сенатор заметил, что существует ряд отрицательных шагов, которые может совершить новая администрация Белого дома, в частности, речь идет об активизации деятельности НАТО и заключении новых соглашений с Киевом об американском военном присутствии на территории страны, вероятно, в виде военно-морской базы.

ЕТ

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