В США начато расследование из-за открытки про Путина

12 января 2021, 19:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

хакеры, фото: pixabay.com

ФБР заинтересовалось открыткой с фразами "Hey look Russians!" ("Смотри, это русские!") и "Putin did it!" ("Путин сделал это!"), которая была прислана Кевину Мандиа, главе FireEye, расследующей массовую атаку на предприятия США.

В хакерской атаке подозревают российские спецслужбы. По мнению сотрудников бюро, отправители могли знать об атаке еще до того, как о ней было сообщено в декабре. В FireEye предположили, что отправитель занимается троллингом или пытается сбить со следа. Отмечается, что подобные действия нехарактерны для российской разведки.

Ранее спецслужбы Соединенных Штатов заявили, что массовая хакерская атака на федеральные учреждения в декабре 2020 года являлась попыткой получить разведданные и "вероятнее всего, происходила из России".