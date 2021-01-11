Тихановская посоветовала Литве переименовать Белоруссию

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила с предложением изменить официальное название Белоруссии на литовском языке с Baltarùsija на Belarusià, чтобы не возникало "ошибочной ассоциации" с РФ.
Об этом говорится в Telegram-канале оппозиционера. Тихановская полагает, что изменение официального названия могло бы стать "знаком уважения суверенитета Беларуси и поддержки языковой и культурной идентичности белорусского народа".
Власти Литвы готовы при согласии белорусской стороны изменить название Белоруссии в официальном обороте. Об этом заявил ранее журналистам министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис после встречи со Светланой Тихановской, которая с конца августа 2020 года находится на территории Литвы.
Сегодня Государственная комиссия по литовскому языку (VLKK) официально переименовала Грузию в Сакартвело (Sakartvelas).
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