Алиев заявил, что Азербайджан настроен на эффективное сотрудничество с Россией

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11 января 2021, 18:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Ильхам Алиев. Фото: сайт президента Азербайджана

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за приглашение в Москву.

По его словам, прошедшие в понедельник трехсторонние переговоры с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна плодотворными и важными для определения будущего региона.

Алиев также выразил надежду, что народы Азербайджана и Армении найдут в себе волю и мудрость для примирения. Он считает, карабахский конфликт остался в прошлом, нужно думать о будущем.

Президент республики также подчеркнул, что Азербайджан настроен на эффективное сотрудничество с Россией.

Ранее сообщалось, что Алиев распорядился построить международный аэропорт в Карабахе.