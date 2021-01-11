Жириновский предложил лишать прав за небезопасное катание на тюбинге

Аргументы Недели → Политика 13+

11 января 2021, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]

горка, фото: pixabay.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил лишать водителей прав за катание на привязанных к автомобилю санках или «ватрушках». По его словам, такой вид тюбинга является проблемой.

«Мы обязательно внесем поправку в КоАП, запрещающую сцепку автомобиля с непригодными для этого средствами передвижения. За привязку к машине "ватрушек", саней, ледянок и т.п. нужно лишать прав, потому что жизнь дороже. Но как показали прошедшие каникулы, многие этого не понимают, потому что несколько детей разбились о деревья во время катания на "ватрушке", привязанной к машине», - высказал он.

Жириновский отметил, что катание на тюбинге или «ватрушках» кажется безопасным из-за их мягкости, но на практике это часто приводит к тяжелым травмам, вплоть до перелома позвоночника.

«Одно из распространенных происшествий – вылет на воду, т.к. горки часто находятся на склонах рек … Если нет ограждений, если гора слишком крутая или заканчивается слишком близко к берегу реки – катание там не нужно разрешать», - добавил он, призвав контролировать такие места.

Ранее сообщалось, что россиян смогут лишить прав за три грубых нарушения.