Докатались. В Крыму растёт число пострадавших от тюбинговых развлечений

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13 января 2020, 21:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

an-crimea.ru

Количество пострадавших крымчан и гостей полуострова на заснеженном плато Ай-Петри растет с каждым днем. Всему виной так называемые ватрушки для скатывания с горы.

Фотография подвесного моста на вершине Ай-Петри стала одной из лучших по версии медиакорпорации CNN

По информации крымского главка МЧС, отдыхающие массово получают различные травмы. Только за вчерашний день спасатели, находящиеся на патрулировании на Ай-Петри в районе поселка Охотничий, оказали помощь 5 туристам, травмировавшимся при катании на сноутюбингах.

Так, вчера в 12:40 женщина, катаясь на тюбинге, получила травму головы. Кроме того, к спасателям обратился за помощью мужчина, который, катаясь на «ватрушке» также ушиб голову. Специалисты Ялтинского отряда оказали ему первую помощь и вместе с первой пострадавшей на служебном автомобиле доставили их в Ялту, где передали медикам.

Позже еще один отдыхающий, катаясь на тюбинге в районе метеостанции, ударился об ограждение и получил рассечение мягких тканей лица. Пострадавшему оказана первая помощь.

В 15:38 сотрудники ялтинского отряда оказали помощь мужчине, получившему травму спины при катании на тюбинге в районе 23 километра дороги Ялта-Бахчисарай. Пострадавшего доставили к верхней станции канатной дороги «Мисхор-Ай-Петри», спустили к средней станции и передали медикам.