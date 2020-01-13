Докатались. В Крыму растёт число пострадавших от тюбинговых развлечений

Количество пострадавших крымчан и гостей полуострова на заснеженном плато Ай-Петри растет с каждым днем. Всему виной так называемые ватрушки для скатывания с горы.
По информации крымского главка МЧС, отдыхающие массово получают различные травмы. Только за вчерашний день спасатели, находящиеся на патрулировании на Ай-Петри в районе поселка Охотничий, оказали помощь 5 туристам, травмировавшимся при катании на сноутюбингах.
Так, вчера в 12:40 женщина, катаясь на тюбинге, получила травму головы. Кроме того, к спасателям обратился за помощью мужчина, который, катаясь на «ватрушке» также ушиб голову. Специалисты Ялтинского отряда оказали ему первую помощь и вместе с первой пострадавшей на служебном автомобиле доставили их в Ялту, где передали медикам.
Позже еще один отдыхающий, катаясь на тюбинге в районе метеостанции, ударился об ограждение и получил рассечение мягких тканей лица. Пострадавшему оказана первая помощь.
В 15:38 сотрудники ялтинского отряда оказали помощь мужчине, получившему травму спины при катании на тюбинге в районе 23 километра дороги Ялта-Бахчисарай. Пострадавшего доставили к верхней станции канатной дороги «Мисхор-Ай-Петри», спустили к средней станции и передали медикам.