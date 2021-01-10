Путин обсудил с Макроном детали трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении

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10 января 2021, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Главы государств обсудили вопросы, связанные со встречей лидеров РФ, Азербайджана и Армении, которая пройдет в Москве.

В сообщении говорится, что «в рамках координации действий сопредседателей Минской группы ОБСЕ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсудил некоторые вопросы, связанные с предстоящей 11 января в Москве трехсторонней встречей лидеров России, Азербайджана и Армении».