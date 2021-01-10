ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

Путин обсудил с Макроном детали трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении

, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]

Путин обсудил с Макроном детали трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении
Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Главы государств обсудили вопросы, связанные со встречей лидеров РФ, Азербайджана и Армении, которая пройдет в Москве.

В сообщении говорится, что «в рамках координации действий сопредседателей Минской группы ОБСЕ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсудил некоторые вопросы, связанные с предстоящей 11 января в Москве трехсторонней встречей лидеров России, Азербайджана и Армении».

ДВа

Общество

Зюганов призвал вернуть долги пенсионерам: «У нас денег - куры не клюют!»

Зюганов призвал вернуть долги пенсионерам: «У нас денег - куры не клюют!»

Лидер КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов призвал власти отменить запрет на индексацию пенсий работающих пенсионеров и выплатить им все долги. По словам Зюганова, в нашей стране полно денег, «куры не клюют».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью