Издание Bild назвало возможного преемника Меркель на посту канцлера ФРГ
8 января 2021, 16:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: Bild
Немецкое издание Bild со ссылкой на собственные осведомленные источники сообщило в пятницу, 8 января, что министр здравоохранения Германии Йенс Шпан может побороться за пост канцлера ФРГ.
Согласно некоторой информации, в последние недели Йенс Шпан обсуждал свои шансы быть избранным на эту должность с представителями Христианско-демократического союза (ХДС).
Напомним, в январе 2021 года в ФРГ состоится съезд консерваторов, где выберут нового руководителя партии. Он станет кандидатом на должность канцлера. На пост главы ХДС сейчас официально претендуют бизнес-лоббист Фридрих Мерц, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет, а также глава комитета бундестага по международным делам Норберт Ретген.
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