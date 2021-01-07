Начальник ГРУ вспомнил о «самом сложном» обещании Путину

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7 января 2021, 18:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Начальник главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков рассказал, что самым сложным «да» в его жизни стала готовность гарантировать безопасность президента РФ Владимира Путина во время поездки в Сирию в январе прошлого года.

«Это было очень сложно. Было много неясных моментов. Ну, хочу сказать, что в этой работе было много других структур, которые тоже несли ответственность. Это все консолидировалось в одном месте, но работу эту осуществляли и федеральная служба охраны, и другие структуры, и наши партнеры, сирийские партнеры и коллеги», - пояснил он.

Костюков отметил, что круг лиц, которые участвовали в операции, был предельно узким, и все отнеслись к задаче максимально ответственно. По его словам, у его коллег «не было права на ошибку» или «малейший сбой».

Ранее Владимир Путин поделился впечатлениями от прошлогоднего визита в Дамаск.