Песков заявил, что США устроили в международной политике «беспредел»

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5 января 2021, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]

флаг США, pixabay.com

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил днем во вторник, 5 января, что Соединенные Штаты Америки устроили настоящий "беспредел" на международной политической арене.

Песков в рамках беседы с журналистами заметил, что власти Соединенных Штатов "устроили такой беспредел" в международной политике, что поломали все правила. Пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что все, чему учат студентов в МГИМО, уже не является релевантным.

"Сейчас уже не остается таких "красных линий" вообще", - заключил Дмитрий Песков.