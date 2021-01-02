Врио начальника Управления ГИБДД Москвы назначен полковник полиции Алексей Диокин

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2 января 2021, 19:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ГИБДД.РФ

Алексей Диокин, фото с сайта ГИБДД

Должность временно исполняющего обязанности начальника Управления ГИБДД Главного управления МВД России по г. Москве занял полковник полиции Алексей Диокин. О назначении врио начальника Управления ГИБДД Москвы сообщили 2 января 2021 года в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

До этого назначения Алексей Диокин являлся заместителем начальника УГИБДД ГУ МВД России.

1 января ТАСС со ссылкой на свои источники сообщил, что президент РФ Владимир Путин подписал Указ об отставке главы Управления ГИБДД Москвы Юрия Дроганова. Дроганов занимал эту должность с ноября 2019 года.

Алексею Диокину 43 года. Он родился в городе Москве. Имеет два высших образования. В период с 1995 по 1997 годы проходил срочную службу в армии.

С 2000 начал службу в дорожно-патрульной службе ГИБДД УВД ЦАО г. Москвы. В мае 2016 года назначен на должность замглавы ГИБДД Москвы. Награжден медалями: «За отличие в службе» III и II степени; «За доблесть в службе»; «За боевое содружество».

В сети считают, что президент РФ Владимир Путин уволил начальника Управления ГИБДД Москвы Юрия Дроганова из-за появившейся в СМИ информации о сборе секретных данных передвижения его кортежа. С чем связана отставка, официально не сообщалось.