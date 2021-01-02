В сети считают, что Путин уволил начальника ГИБДД Москвы из-за информации в СМИ о секретных данных передвижения его кортежа

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2 января 2021, 13:48 [ «Аргументы Недели», Ирина Брайнина, Обозреватель отдела Общество ]

В сети считают, что Путин уволил начальника Управления ГИБДД Москвы Юрия Дроганова из-за появившейся в СМИ информации о сборе секретных данных передвижения его кортежа. С чем связана отставка, официально не сообщалось.

На самом дело пользователи сети просто сопоставили два факта. Первый - 31 декабря русская служба ВВС выпустила материал о том, что Центр спецназначения по обеспечению безопасности движения МВД три года передавал секретные данные о передвижении кортежей Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников через групповые чаты WhatsApp.

С учётом того, что штаб-квартира мессенджера находится в США, нетрудно предположить, что сотрудники компании могли в режиме онлайн узнавать о передвижениях президента и всей верхушки администрации.

Система работала давно, но узнали в АП о ней только сейчас и как узнали – из иностранной прессы. В WhatsApp создавали чат на каждую машину, куда добавляли трёх-четырёх водителей и помощника того или иного чиновника, который скидывал задание. Даже когда водитель не работал, он прекрасно знал, где в данную минуту находится персона №1.

И факт второй, который незамедлительно последовал за первым. Накануне стало известно, что глава Управления ГИБДД Москвы Юрий Дроганов уволен, исполнять его обязанности назначен полковник полиции Алексей Диокин. ТАСС со ссылкой на свои источники отмечает, что указ об этом подписал президент РФ.

Дроганов проработал на посту чуть больше года и сейчас скорее всего очень жалеет, что не пользовался в рабочих целях старыми добрыми Одноклассниками или Вконтакте.