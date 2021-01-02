«Третья мировая война, конец пандемии»: Вассерман дал прогноз на 2021 год

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2 января 2021, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

фото: Анатолий Вассерман, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Политический эксперт и публицист Анатолий Вассерман рассказал о том, чего можно ожидать в 2021 г. По его словам, в новом году надо внимательно следить за Соединенными Штатами и Турцией.

«Там заваривается Третья мировая. Хорошо бы ее избежать», - заявил он.

Вассерман отметил, что президент Турции Тайип Эрдоган «американцам не нравится только потому, что ведет себя точь-в-точь как американец». Он добавил, что глава республики «объявляет зоной своих интересов всё, до чего дотянется» и готовит тяжелейшую санкцию против ЕС – «возможность вытолкнуть туда миллионы беженцев от запущенной СГА волны переворотов "арабская весна", да еще разбавить их тысячами террористов».

Также публицист напомнил о ситуации на Украине.

«По нашей реакции Вашингтон решит, как действовать дальше: остановит укровоенных, отделив Луганскую и Донецкую республики друг от друга, или отправит дальше - на перекрытие границ республик с РФ», - пояснил эксперт.

Он считает, что России следует ждать провокаций на выборах в Госдуму. Вассерман предположил, что оппозиция попытается назвать голосование «поддельным», отметив, что это «стандартным сценарием цветного бунта». Однако он уточнил, что в России его организовать сложнее, чем в других странах.

«... уже отработана технология прямой трансляции в Интернет всего происходящего на каждом избирательном участке», - объяснил публицист.

Говоря о коронавирусе, Вассерман полагает, что в крупных российских городах спад числа новых случаев придет к середине года, а по всей стране - к его концу.