Вассерман раскритиковал предстоящие выборы президента в США

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29 октября 2020, 20:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: REN-TV

Анатолий Вассерман, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Политический эксперт и публицист Анатолий Вассерман считает, что в США идут на все, чтобы "подыграть" пожилому Джо Байдену: "выжившего из ума вносят в Овальный кабинет".

На стороне Байдена большинство американских СМИ, которые так или иначе находятся под контролем дружественных демократам магнатов. Так же себя ведут крупнейшие социальные сети.

Байдена Вассерман называет "дедушкой", "старцем на стимуляторах". Он считает, что в Соединенных Штатах "с иллюзией свободы слова похоронена иллюзия свободных и честных выборов".

По мнению эксперта, если победят демократы, в США может начаться гражданская война. А остановить ее будет некому, поскольку "полиция унижена, спецслужбы слишком задействованы в политике".

Ранее Силуанов предупредил: «Мы должны быть подготовлены к любым вариантам развития событий», если в США победит Байден.