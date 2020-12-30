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Владимир Познер рассказал, за кого бы проголосовал на выборах в США

, 15:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Владимир Познер рассказал, за кого бы проголосовал на выборах в США
Фото: Global Look Press

«Я ни одного не хотел больше, чем не хотел другого. А вообще не хотел никакого из них. Вот такое мое отношение к этому», - сказал телеведущий Владимир Познер, имея в виду Байдена и Трампа.

Владимир Познер, отметил, что все происходящее в Штатах, в том числе борьба за президентское кресло, так и или иначе влияет на весь мир.

Познер надеялся, что Трамп проиграет, и очень рад, что так и произошло. « Я его считаю просто позором Америки. Человек, который до сих пор не может признать поражение, который врет на каждом шагу – это просто совершенно поразительное дело.
Конечно, все разговоры о том, что он якобы неплохо относится к России – это именно разговоры. То, что он вышел из важнейших договоров по ракетам среднего радиуса действия, по чистому небу, по ПРО – вот это говорит о его истинном отношении», - заявил известный журналист.

Телеведущий подчеркнул, что всегда тяготел к демократам. «В этом году, когда выбор оказался такой: либо 78-летний Байден, либо 74-летний Трамп, и это и есть то, что остается на выбор для американцев – это, конечно, для меня было печальным событием, несомненно. Я не хотел ни того, ни другого», - сказал он.

РК

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