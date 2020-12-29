В Кремле считают, что предпосылок для встречи Путина с Зеленским пока что нет
29 декабря 2020, 17:11[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для диалога между Москвой и Киевом должны «созреть предпосылки».
Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос о якобы нежелании Путина контактировать с его украинским коллегой. Песков пояснил, что российские власти не видят политическую волю к реализации минских и парижских договоренностей.
«Пока мы не видим и не слышим какой-то политической воли со стороны Киева к нормализации наших двусторонних отношений, чего мы бы искренне хотели», – сказал Песков.
Ранее Зеленский заявил, что может позвонить Путину в любой момент.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.