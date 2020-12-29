В Кремле считают, что предпосылок для встречи Путина с Зеленским пока что нет

Аргументы Недели → Политика 13+

29 декабря 2020, 17:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Дмитрий Песков. Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для диалога между Москвой и Киевом должны «созреть предпосылки».

Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос о якобы нежелании Путина контактировать с его украинским коллегой. Песков пояснил, что российские власти не видят политическую волю к реализации минских и парижских договоренностей.

«Пока мы не видим и не слышим какой-то политической воли со стороны Киева к нормализации наших двусторонних отношений, чего мы бы искренне хотели», – сказал Песков.

Ранее Зеленский заявил, что может позвонить Путину в любой момент.