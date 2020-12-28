Песков раскритиковал слова Зеленского о Второй мировой войне

Аргументы Недели → Политика 13+

28 декабря 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Зеленский, Maksym Polishchuk /globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «огромную ошибку» украинского лидера Владимира Зеленского. Так официальный представитель Кремля отреагировал на заявление политика о том, что Советский Союз виноват в развязывании Второй мировой войны.

«Это, наверное, сильно резануло не только слух, но и сердце не только Путина, но и огромного количества наших ветеранов, да и вообще - всех, кто живет на территории бывшего Советского Союза, чьи предки участвовали в этой войне», - высказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Песков отметил, что на Украине тоже много таких людей.

Напомним, что Зеленский обвинил СССР в начале Второй мировой войны в январе во время своего визита в Польшу.