Песков раскритиковал слова Зеленского о Второй мировой войне
28 декабря 2020, 07:59[ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «огромную ошибку» украинского лидера Владимира Зеленского. Так официальный представитель Кремля отреагировал на заявление политика о том, что Советский Союз виноват в развязывании Второй мировой войны.
«Это, наверное, сильно резануло не только слух, но и сердце не только Путина, но и огромного количества наших ветеранов, да и вообще - всех, кто живет на территории бывшего Советского Союза, чьи предки участвовали в этой войне», - высказал он в эфире телеканала «Россия 1».
Песков отметил, что на Украине тоже много таких людей.
Напомним, что Зеленский обвинил СССР в начале Второй мировой войны в январе во время своего визита в Польшу.
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