Челябинки устроили пикеты в поддержку Навального с плакатом и мужскими трусами
25 декабря 2020, 14:09[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Одиночные пикеты активисток прошли возле здания ФСБ.
Как сообщает «ЧелябинскСегодня», в руках у одной из жительниц города был плакат с надписью «Где уголовное дело по Навальному?», у второй – палка с мужскими трусами, которые уже стали мемом. Это были одиночные пикеты, женщины находились на разных концах здания.
К активисткам подошли сотрудники ФСБ и полиции и попросили у них документы. Женщину, которая использовала для привлечения внимания трусы, доставили в отдел полиции и составили протокол за мелкое хулиганство (с.1 ст.20.1 КоАП). По мнению правоохранительных органов, этот поступок можно отнести к нарушениям общественного порядка. Женщина уверена в обратном.
В пресс-службе УМВД России по г. Челябинску журналисту «ЧелябинскСегодня» не стали комментировать инцидент.
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