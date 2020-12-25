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Челябинки устроили пикеты в поддержку Навального с плакатом и мужскими трусами

, 14:09 [ «Аргументы Недели. Челябинск», ]

Челябинки устроили пикеты в поддержку Навального с плакатом и мужскими трусами

Одиночные пикеты активисток прошли возле здания ФСБ.

Как сообщает «ЧелябинскСегодня», в руках у одной из жительниц города  был плакат с надписью «Где уголовное дело по Навальному?», у второй – палка с мужскими трусами, которые уже стали мемом. Это были одиночные пикеты, женщины находились на разных концах здания.

К активисткам подошли сотрудники ФСБ и полиции и попросили у них документы. Женщину, которая использовала для привлечения внимания трусы, доставили в отдел полиции и составили протокол за мелкое хулиганство (с.1 ст.20.1 КоАП). По мнению правоохранительных органов, этот поступок можно отнести к нарушениям общественного порядка. Женщина уверена в обратном.

В пресс-службе УМВД России по г. Челябинску журналисту «ЧелябинскСегодня» не стали комментировать инцидент.

 