Зюганов рассказал о реакции Путина на «жесткое замечание» о работе правительства

Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов рассказал, как президент РФ Владимир Путин отреагировал на его «жесткое замечание» о правительстве на заседании Госсовета.
«Я сказал, что Правительство по сути дела подрывает свой авторитет, внеся в Думу предложение о приватизации целого ряда крупнейших госкорпораций. Разве мы собираемся продолжить лихие 90-е по рецептам Гайдара и Чубайса? Президент, комментируя, сказал, что действовать следует аккуратно, что еще надо все взвесить», - поделился он.
Зюганов отметил, что «это самый опрометчивый шаг правительства Мишустина, который по сути дискредитирует кабинет министров».
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