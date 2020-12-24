Зюганов рассказал о реакции Путина на «жесткое замечание» о работе правительства

Аргументы Недели → Политика 13+

24 декабря 2020, 18:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Геннадий Зюганов, фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов рассказал, как президент РФ Владимир Путин отреагировал на его «жесткое замечание» о правительстве на заседании Госсовета.

«Я сказал, что Правительство по сути дела подрывает свой авторитет, внеся в Думу предложение о приватизации целого ряда крупнейших госкорпораций. Разве мы собираемся продолжить лихие 90-е по рецептам Гайдара и Чубайса? Президент, комментируя, сказал, что действовать следует аккуратно, что еще надо все взвесить», - поделился он.

Зюганов отметил, что «это самый опрометчивый шаг правительства Мишустина, который по сути дискредитирует кабинет министров».