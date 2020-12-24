Путин попросил правительство не списывать свои ошибки на сложную ситуацию в стране
24 декабря 2020, 16:22[ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин оценил работу правительства в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Глава государства отметил, что кабинет министров прошел этот год достойно, но были и недостатки.
«Правительство прошло этот год в целом достойно. В короткие сроки была организована системная, слаженная работа. Даже в самые тяжелые моменты не было никакой растерянности … были в действиях правительства и недостатки», - высказал он.
Путин отметил, что в 2021 году главной целью правительства является укрепление первичного звена здравоохранения в условиях пандемии, полноценное восстановление экономики, а также повышение доходов граждан. Российский лидер призвал действовать максимально собрано и ответственно, «не списывать свои сбои и ошибки на сложности текущего момента, а добиваться видимых позитивных изменений в жизни российских семей».
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