«Ъ»: известно, кому запрещен въезд в Россию из-за Навального

Аргументы Недели → Политика 13+

22 декабря 2020, 19:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

МИД РФ, Фото: Sergey Kovalev/globallookpress.com

СМИ со ссылкой на информационный источник сообщили, кто вошел в новый российский санкционный список из-за инцидента Алексея Навального. МИД РФ подготовил ответные ограничительные меры на действия западных стран.

«… в черный список Москвы вошли «те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что введенные Россией санкции носят предельно адресный характер. Запрет на въезд в страну коснулся сразу десяти высокопоставленных представителей Германии, Франции и Швеции. Именно эти страны отказались от сотрудничества с целью установления истины в расследовании с Навальным и сыграли ведущую роль в продвижении новых антироссийских санкций в ЕС, пишет издание.

По предварительным данным, в санкционый список могли попасть: представители руководства ведомства федерального канцлера ФРГ и кабинета президента Франции, два заместителя главы Минобороны ФРГ, представители Минобороны Франции и руководство лабораторий, привлеченных к анализу проб Навального.