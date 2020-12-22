Слуцкий назвал новые санкции США настоящей агонией

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22 декабря 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Global Look Press

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сделал заявление по поводу только что веденных санкций Минторга США против 45 российских и 58 китайских предприятий. Включенные в список организации не смогут приобретать ряд американских товаров и технологий.

«Новые санкции США против предприятий России и Китая, связанных с Вооруженными силами, являются элементом политики сдерживания, недобросовестной конкуренции, а если говорить в целом - гибридной холодной войны», - сказал Леонид Слуцкий.

Он также подчеркнул, что рестрикции сами по себе противоправны и не способны повлиять на смену внешнеполитического курса ни одной страны.

«Это очевидный факт. Однако Вашингтон с помощью «санкционной дубины» продолжает навязывать и продвигать свои интересы. К сожалению, подобные действия и шаги подрывают оставшиеся возможности для сотрудничества по многим важным для общей стабильности и безопасности направлениям. Это настоящая агония со стороны американской администрации», - заявил политик.

Тем временем в Кремле новые антироссийские санкции назвали очередным «враждебным шагом».