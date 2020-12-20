Екатеринбург ожидают кадровые перестановки. Александр Высокинский уходит с поста мэра
20 декабря 2020, 20:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: Е1.ru
Екатеринбург ожидают кадровые перестановки. О том, что Александр Высокинский уходит с поста мэра уральской столицы и представит своего преемника в понедельник, 21 декабря, сообщают местные СМИ.
Согласно информации портала E1.RU, завтра глава Екатеринбурга Александр Высокинский примет отставку своего заместителя Александра Ковальчика, затем представит сотрудникам нового первого зама, им станет вице-губернатор Алексей Орлов. Источник издания считает, что именно Алексей Орлов затем сменит Высокинского на посту мэра. Депутаты городской думы рассмотрят заявление главы города в ближайшее время.
Александр Высокинский стал мэром в 2018 году, он пришел в администрацию города с поста вице-губернатора. Его возможную отставку в Екатеринбурге обсуждали в течение нескольких месяцев.
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