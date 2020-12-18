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Reuters: Болгария высылает российского дипломата из-за подозрения в шпионаже

, 17:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Reuters: Болгария высылает российского дипломата из-за подозрения в шпионаже
флаг Болгарии, pixabay.com

Днем в пятницу, 18 декабря, стало известно, что Министерство иностранных дел Болгарии высылает российского дипломата. Соответствующую информацию предоставили сегодня журналисты.

Ранее в болгарском внешнеполитическом ведомстве сообщили о высылке двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже.

Посольство России в Софии в свою очередь заметило, что власти Болгарии выслали из страны двух сотрудников торгпредства, хотя доказательств, которые подтверждали бы осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, не было предоставлено.

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Экологический обзор уходящего года

Экологический обзор уходящего года

На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быль подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

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