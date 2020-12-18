Reuters: Болгария высылает российского дипломата из-за подозрения в шпионаже

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18 декабря 2020, 17:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

флаг Болгарии, pixabay.com

Днем в пятницу, 18 декабря, стало известно, что Министерство иностранных дел Болгарии высылает российского дипломата. Соответствующую информацию предоставили сегодня журналисты.

Ранее в болгарском внешнеполитическом ведомстве сообщили о высылке двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже.

Посольство России в Софии в свою очередь заметило, что власти Болгарии выслали из страны двух сотрудников торгпредства, хотя доказательств, которые подтверждали бы осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, не было предоставлено.