Reuters: Болгария высылает российского дипломата из-за подозрения в шпионаже
18 декабря 2020, 17:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: Reuters
Днем в пятницу, 18 декабря, стало известно, что Министерство иностранных дел Болгарии высылает российского дипломата. Соответствующую информацию предоставили сегодня журналисты.
Ранее в болгарском внешнеполитическом ведомстве сообщили о высылке двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже.
Посольство России в Софии в свою очередь заметило, что власти Болгарии выслали из страны двух сотрудников торгпредства, хотя доказательств, которые подтверждали бы осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, не было предоставлено.
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