Как секретные данные попадают в руки разведчиков

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

16 декабря 2020, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]

20 декабря этого года отметит столетний юбилей Служба внешней разведки (СВР) Российской Федерации.



Зачем нужна агентурная разведка, если все тайны и секреты сейчас выложены в Сети?! С помощью Интернета теперь можно даже в совершенно секретных совещаниях поучаствовать. В Нидерландах этой зимой местный журналист скрытно подключился к совершенно секретной видеоконференции министров обороны стран – членов ЕС. Об этом фиаско европейской системы безопасности пишет Politico. Издание публикует видеозапись фрагмента этого секретного совещания, когда журналист Даниэль Верлаан из RTL Nieuws появляется в большом окне в верхней части экрана видеоконференции, улыбается и приветственно машет рукой министрам.



– Вы знаете, что попали на секретную конференцию министров обороны? – спросил его глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель. – Да, да. Мне очень жаль. Я журналист из Нидерландов. Мне очень жаль, что я прерываю вашу конференцию, – ответил улыбающийся Верлаан. – Вы знаете, что это уголовное преступление? Вам лучше выйти из нашего онлайн-совещания как можно быстрее, пока к вам не приехала полиция, – решил припугнуть журналиста Боррель, после чего Верлаан ещё раз извинился, помахал собравшимся у экранов министрам обороны и отключился. Хотя это никем не санкционированное «видеовторжение» было встречено смехом некоторых участников, оно подняло серьёзные вопросы о безопасности секретных онлайн-встреч в период пандемии, пишет издание. Так, в ходе видеоконференции, на которую попал журналист, обсуждался секретный документ об угрозах, стоящих перед ЕС. В RTL позже уточнили, что журналисту удалось получить доступ к конференции благодаря тому, что в twitter-аккаунте министра обороны Нидерландов Анки Бийлевелд некоторое время провисела фотография с адресом и частью PIN-кода для входа.



Подобные промахи, которые сродни предательству, были и в российской разведке. В декабре 1991 года американский посол в Москве Роберт Страусс был неожиданно приглашён в знаменитое здание на Лубянке. Повод для встречи оказался более чем удивительным: дипломату вручили большой фотоальбом. А в нём схемы и снимки с установленной в новом здании посольства США на улице Чайковского прослушкой… Американский посол был явно удивлён и озадачен таким рождественским презентом. Зато председатель Межреспубликанской службы безопасности Вадим Бакатин, которого на Лубянке за глаза звали бабой Катей, был доволен. Он считал это решение «проявлением доброй воли», «шагом навстречу» США и протянутой рукой к взаимному сотрудничеству. Бакатинская рука, однако, повисла в воздухе: американцы приняли все советские секреты, но в ответ ничего аналогичного российской стороне не передали.



А Система была совершенна. Дело в том, что никаких «жучков» в классическом виде в здании не было. В качестве «ушей» должны были выступать сами стены – конструкции и использованные в работе материалы. После анализа полученных схем и снимков эксперты в США назвали созданную в Советском Союзе подслушивающую систему одной из самых сложных и качественных разработок в мире, а её создателю предложили работу в Америке. Однако наш конструктор отказался – выставил незваных гостей за дверь, заявив, что Родину не предаёт.



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