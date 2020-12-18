Навальный оценил ответ Путина на вопрос о его «отравлении»

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18 декабря 2020, 07:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Алексей Навальный, Victor Lisitsyn/globallookpress.com

Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина в ходе большой ежегодной пресс-конференции о его возможном отравлении. По его словам, «они все подтвердили».

«Я сегодня нахожусь в полном восторге от ответов Путина, который просто подтвердил все из того, что было … доказательная база настолько железобетонная», что даже Путин «не может отрицать, что были сотрудники ФСБ, которые ездили за мной», - высказал он в эфире «Навальный Live».

Политик считает, что Кремль пока «только пытается формировать свою стратегию», поэтому был вынужден «что-то сказать, но пока это очень слабо». Навальный добавил, что если в России сказать народу «волшебное слово из трех букв» - ЦРУ, то они перестают думать о сути проблемы.

«Там такое странное и смешное нарушение логики. „Мы знаем, что ЦРУ отслеживает положение телефонов сотрудников ФСБ, поэтому они следили за Навальным“. Что это означает? Непонятно. Идея состоит в том, чтобы сказать, что за этим стоит некое ЦРУ», - резюмировал он.

Напомним, что накануне британская газета The Sunday Times сообщила о второй попытке отравить Навального, когда он лежал в искусственной коме, перед отправкой из Омска в Берлин.