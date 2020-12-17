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Десятки петербургских депутатов требуют отставки Беглова

, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]

Десятки петербургских депутатов требуют отставки Беглова

Завтра лидер «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров подаст иск в горсуд Санкт-Петербурга об отставке губернатора Александра Беглова.

Отставку губернатора через иск в суд вправе инициировать 100 человек, проживающих на территории Санкт-Петербурга и обладающих активным избирательным правом на выборах губернатора. На сегодняшний день собрано 90 подписей. Под документом в основном подписались оппозиционные депутаты северной столицы.

Поводом стала декларация губернатора за 2019 год, в которой он не указал резиденцию, занимаемую по статусу государственного чиновника. Загородная резиденция губернатора Санкт-Петербурга расположена по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Морская, д. 14 на 5 тыс. квадратных метрах. Иск в суд - это ответ оппозиционных политиков города на давление и лишение мандатов  со стороны городских властей.

Сам губернатор инициировал лишение мандатов оппозиционных депутатов на основании тщательнейшей проверки деклараций, и мандатов лишали даже за пустые счета. А если эти декларации используются как средство давления на оппозицию, то власть должна быть готова, что и с ней будут поступать точно также. Хоть в реальность отставки мало кто верит, но шуму будет много.

ПВ

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