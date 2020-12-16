Захарова: УЕФА и ФИФА должны указать США их место в футболе после санкций против ФК «Ахмат»

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16 декабря 2020, 20:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала введение санкций со стороны Соединённых Штатов в отношении футбольного клуба «Ахмат». По ее словам, теперь УЕФА и ФИФА должны указать Вашингтону его место в мире футбола.

«УЕФА и ФИФА - крупнейшие международные спортивные ассоциации - должны в рамках своей компетенции высказать свое мнение. А по большому счету, здесь мнение-то и не нужно, здесь нужно просто указать Вашингтону его место в мире футбола», - высказала она.

Дипломат считает, что, включив в санкционный список футбольный клуб российской премьер-лиги, США «опровергли здравый смысл».