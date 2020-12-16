Медведев назвал «хроническую проблему» России

16 декабря 2020, 17:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о «хронической проблеме» российских ведомств. По его словам, необходимо работать слажено, а не «вразнотык».
«Это у нас, к сожалению, хроническая проблема, когда вроде все занимаются полезным делом, все в материале, но разнотык, и многие люди делают одну и ту же работу, во всяком случае, занимаются близкими тематиками», - пояснил политик.
Медведев отметил, что России нужны передовые научные исследования, «направленные на противодействие антимикробной резистентности». Он добавил, что эта работа должна вестись согласованно.
«Я просил бы Министерство здравоохранения вместе с Министерством образования и науки сформировать комплексный межведомственный план научных исследований так, чтобы скоординировать исследовательские повестки дня различных ведомств», - резюмировал он.
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