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Депутат Морозов оценил слова Меркель об отношениях с Россией

, 16:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Депутат Морозов оценил слова Меркель об отношениях с Россией
фото: здание Госдумы, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Германия намерена поддерживать с Россией хорошие стратегические отношения, но есть некоторые проблемы.

«Германия, как известно, заинтересована в развитии экономического сотрудничества с Россией, в реализации проекта «Северный поток - 2», который имеет целью поставку дешёвых энергоресурсов и экологически чистого природного газа в Германию и в другие страны Европы», - пояснил он RT.

Морозов отметил, что Берлин не хочет портить отношения с Вашингтоном, поэтому делает такие оговорки.

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