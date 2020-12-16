Депутат Морозов оценил слова Меркель об отношениях с Россией

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16 декабря 2020, 16:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: здание Госдумы, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Германия намерена поддерживать с Россией хорошие стратегические отношения, но есть некоторые проблемы.

«Германия, как известно, заинтересована в развитии экономического сотрудничества с Россией, в реализации проекта «Северный поток - 2», который имеет целью поставку дешёвых энергоресурсов и экологически чистого природного газа в Германию и в другие страны Европы», - пояснил он RT.

Морозов отметил, что Берлин не хочет портить отношения с Вашингтоном, поэтому делает такие оговорки.