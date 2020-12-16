Постпреды 27 стран Евросоюза согласовали третий пакет санкций в отношении властей Белоруссии

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16 декабря 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

флаг Евросоюза, pixabay.com

Днем в среду, 16 декабря, стало известно, что постоянные представители 27 стран-членов Европейского Союза к настоящему моменту согласовали третий пакет санкций в отношении властей Белоруссии.

Речь идет об ограничениях в отношении лиц, которые, по мнению ЕС, несут ответственность за фальсификацию выборов и нарушения прав человека в республике. Соответствующую информацию предоставил сегодня источник в делегации одной из европейских стран в Совете Евросоюза.

Подчеркивается, что третий пакет санкций против властей Белоруссии будет утвержден и вступит в силу в самое ближайшее время.