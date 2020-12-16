ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

Постпреды 27 стран Евросоюза согласовали третий пакет санкций в отношении властей Белоруссии

, 12:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Постпреды 27 стран Евросоюза согласовали третий пакет санкций в отношении властей Белоруссии
флаг Евросоюза, pixabay.com

Днем в среду, 16 декабря, стало известно, что постоянные представители 27 стран-членов Европейского Союза к настоящему моменту согласовали третий пакет санкций в отношении властей Белоруссии.

Речь идет об ограничениях в отношении лиц, которые, по мнению ЕС, несут ответственность за фальсификацию выборов и нарушения прав человека в республике. Соответствующую информацию предоставил сегодня источник в делегации одной из европейских стран в Совете Евросоюза.

Подчеркивается, что третий пакет санкций против властей Белоруссии будет утвержден и вступит в силу в самое ближайшее время.

ЕТ

В мире

Глава Нагорного Карабаха Арутюнян назвал условие, при котором будет готов уйти в отставку

Глава Нагорного Карабаха Арутюнян назвал условие, при котором будет готов уйти в отставку

Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян днем в среду, 16 декабря, заявил, что будет готов уйти в отставку, когда республика сможет преодолеть трудности президентских и парламентских выборов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью