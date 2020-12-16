Лавров считает, что ЕС как структура не готов к диалогу с Россией
16 декабря 2020, 12:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Хорватии Горданом Радманом заявил, что Евросоюз как структура демонстрирует неготовность к нормализации отношений с Москвой.
Лавров отметил, что оценка Москвы ситуации в отношениях между ЕС и Россией очевидна. По словам главы МИД РФ, все факты свидетельствуют о том, что Европейский Союз как структура в настоящий момент не готов к нормальным отношениям с Российской Федерацией.
Дипломат, однако, обратил внимание на то, что это не мешает РФ развивать эффективные, добрые и равноправные отношения с хорватскими коллегами и друзьями.
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