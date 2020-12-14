Минобороны РФ показало видео второго пуска «Ангары-А5»

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14 декабря 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТРК Звезда

Ангара-А5, фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

СМИ со ссылкой на Минобороны России опубликовали видео второго за шесть лет пуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5». Она стартовала в понедельник, 14 декабря, с космодрома Плесецк.

В оборонном ведомстве уточнили, что все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Отмечается, что через 12 минут после пуска орбитальный блок в составе разгонного блока «Бриз-М» и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени РН «Ангара-А5».

При этом генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предпочел не скрывать эмоции, комментируя пуск ракеты: «Она летает, чёрт возьми!!!»