Минобороны РФ показало видео второго пуска «Ангары-А5»
14 декабря 2020, 12:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТРК Звезда
СМИ со ссылкой на Минобороны России опубликовали видео второго за шесть лет пуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5». Она стартовала в понедельник, 14 декабря, с космодрома Плесецк.
В оборонном ведомстве уточнили, что все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Отмечается, что через 12 минут после пуска орбитальный блок в составе разгонного блока «Бриз-М» и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени РН «Ангара-А5».
При этом генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предпочел не скрывать эмоции, комментируя пуск ракеты: «Она летает, чёрт возьми!!!»
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