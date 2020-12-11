Оппозиция требует отставки Беглова

Аргументы Недели → Политика 13+

11 декабря 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]

Лидер «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров сообщил «Независимой газете», что иск об отставке губернатора Петербурга Александра Беглова может быть подан в городской суд уже в начале следующей недели.



Поводом для разбирательства стали нарушения в декларации о доходах губернатора Санкт-Петербурга, которые обнаружили общественники. Формально необходимые 100 подписей для подачи иска были в один день собраны, и даже с двойным запасом.



Суть претензий к Беглову в том, что он не указывает в декларации загородную резиденцию в поселке Комарово под Петербургом, в которой проживает. Правда, и федеральные чиновники в своих декларациях не указывают официальные резиденции, поэтому суд в иске может отказать. Но эксперты предполагают, что на самом деле за этим стоят политические противоречия в питерской политической элите, которые выходят на федеральный уровень. Шум подняли оппозиционные депутаты муниципального уровня, на которых давил Беглов и по малейшим поводам лишал их полномочий. Обострились отношения у губернатора и с Законодательным собранием города. Говорят, что силовики провели обыски у ближайших родственников спикера Заксобрания Вячеслава Макарова. Сам он уже пожаловался прямо на заседании парламента, что за такой атакой, мол, стоит вовсе «не оппозиция».



Перед выборами в Заксобрание и Госдуму на эту ситуацию наверняка обратят внимание в Кремле.



