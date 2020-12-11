Полпредство переедет из Хабаровска во Владивосток в январе 2020 года

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11 декабря 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что переезд полпредства новую дальневосточную столицу из Хабаровска начнется в январе следующего года.

- Полпредство начнет переезжать в январе будущего года. Все для этого готово. Может, этот процесс будет не одномоментный - чтобы там сразу переехать и двери закрыть, - объяснил Трутнев.

Он отметил, что переезд будет постепенным, поскольку часть сотрудников придется заменить.

- Хотел бы набрать часть будущих работников администрации президента здесь, во Владивостоке. Считаю, что это, во-первых, правильно. Во-вторых, не надо будет думать, где будут жить люди. Мы будем переезжать и кого-то увольнять, - сказал полпред.

Ведомство должно будет разместиться на острове Русский. А вот переезд в ДФО Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики полпред отверг. Так, считает Трутнев, ведомство потеряет важную связь с федеральными структурами.

В 2018 году президент России Владимир Путин решил лишить Хабаровск статуса столицы макрорегиона. Напомним, что на прошедших в 2018-м губернаторских выборах Хабаровский край возглавил Сергей Фургал.