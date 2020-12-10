Депутат Бальбек оценил приговор виновному в энергоблокаде Крыма: «Ожидаемо и справедливо»

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10 декабря 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Крым, фото: Server Amzayev/Russian Look/ globallookpress.com

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал приговор Верховного суда организатору энергоблокады Крыма Ленуру Ислямову. По его словам, бизнесмен вошел в историю как «показатель человеческого падения».

«Сколько бесчинствам ни твориться - в приговоре все отразится. Это про Ислямова - все было ожидаемо и справедливо. Теперь в международный розыск и, что называется, пора в тюрьму, там его заждались. Без сомнения, Ислямов вошел в историю как показатель человеческого падения из бизнесмена в бандиты», - высказал он.

Ранее сообщалось, что в организации подрыва опор ЛЭП на юге Украины, приведшего к обесточиванию Крыма в 2015 году суд признал виновным бывшего вице-премьера полуострова, бизнесмена Ленура Ислямова. Его приговорили заочно к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.