Депутат Бальбек оценил приговор виновному в энергоблокаде Крыма: «Ожидаемо и справедливо»
10 декабря 2020, 14:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал приговор Верховного суда организатору энергоблокады Крыма Ленуру Ислямову. По его словам, бизнесмен вошел в историю как «показатель человеческого падения».
«Сколько бесчинствам ни твориться - в приговоре все отразится. Это про Ислямова - все было ожидаемо и справедливо. Теперь в международный розыск и, что называется, пора в тюрьму, там его заждались. Без сомнения, Ислямов вошел в историю как показатель человеческого падения из бизнесмена в бандиты», - высказал он.
Ранее сообщалось, что в организации подрыва опор ЛЭП на юге Украины, приведшего к обесточиванию Крыма в 2015 году суд признал виновным бывшего вице-премьера полуострова, бизнесмена Ленура Ислямова. Его приговорили заочно к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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