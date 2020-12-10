Верховный суд Крыма вынес приговор организатору энергоблокады Ленуру Ислямову

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10 декабря 2020, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Верховный суд Крыма вынес приговор виновному в организации энергоблокады полуострова. В организации подрыва опор ЛЭП на юге Украины, приведшего к обесточиванию Крымского полуострова в 2015 году, обвинен бывший вице-премьер республики, бизнесмен Ленур Ислямов.

Суд признал его виновным в совершении преступлений по п. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц и повлекшая значительный материальный ущерб) и совершении шести эпизодов преступления по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации).

Ислямов сейчас находится на Украине, осужден заочно на 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Адвокат Ислямова Николай Полозов после вынесения приговора сказал журналистам, что защита намерена обжаловать приговор и готова дойти до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Ислямов не признает Крым российским.