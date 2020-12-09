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Песков заявил, что для встречи Путина и Зеленского нет подготовленных оснований

, 14:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Песков заявил, что для встречи Путина и Зеленского нет подготовленных оснований
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал называть сроки вероятной встречи глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, пояснив, что для нее нет подготовленных оснований.

Песков подчеркнул, что встреча российского и украинского президентов "ради встречи" не нужна никому. Пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что любой контакт глав государств должен быть хорошо подготовлен.

По словам Дмитрия Пескова, такой работой занимаются помощники президентов, однако им нужна "какая-то субстанция, за которую можно уцепиться", а в сложившейся ситуации ее нет. По словам пресс-секретаря лидера РФ, в данном случае "субстанцией" может быть исключительно выполнение парижских договоренностей.

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