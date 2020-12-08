Завтра на митинге в Киеве могут потребовать отставки Владимира Зеленского

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8 декабря 2020, 13:32 [ «Аргументы Недели» ]

Завтра, в Международный день борьбы с коррупцией, у администрации президента Украины запланирована большая акция, участники которой потребуют от Владимира Зеленского уволить ключевых представителей его команды. Людей собирают лидеры майдана 2013–2014 годов.



До сих пор одной из главных причин высокого уровня доверия к украинскому президенту считалась его непричастность к каким-либо коррупционным схемам. Сейчас обвинения звучат в адрес не самого президента, а представителей его ближайшего окружения, пишет «Независимая газета». Но Зеленского подозревают в укрывательстве лиц, причастных к коррупционным схемам. В центре скандала – замглавы офиса президента Олег Татаров. В период президентства Виктора Януковича юрист Татаров работал в системе МВД. Его считают причастным к организации преследования участников акций протеста 2013–2014 годов.



Сейчас Татарову припоминают его деятельность в строительной сфере. Бывший президент корпорации «Укрбуд», а также бывший депутат Верховной рады Максим Микитась, сотрудничая со следствием, дал показания, которые могут обличать Олега Татарова. В конце Национальное антикоррупционное бюро и специализированная антикоррупционная прокуратура обратились в Высший антикоррупционный суд за санкцией на задержание Олега Татарова. Но не получили разрешения. В то же время стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова сменила группу прокуроров САП, которые занимались этим направлением расследования. Экс-генпрокурор Юрий Луценко написал в блоге, что Венедиктова превысила полномочия. Активисты тут же обвинили команду Зеленского в укрывательстве «своих».



4 декабря члены партии «Национальный корпус» собрались в правительственном квартале, чтобы потребовать от главы государства немедленно отправить в отставку Олега Татарова, главу офиса президента Андрея Ермака, генпрокурора Ирину Венедиктову. Ничего не добившись, оппозиция решила собраться 9 декабря. Это будет судный день Владимира Зеленского, когда он реально может с позором потерять власть.



