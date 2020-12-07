Путин и Меркель беседовали о Навальном, Карабахе и Донбассе

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7 декабря 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Владимир Путин, Ангела Меркель, фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Российский лидер Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора затрагивали ситуацию с Алексеем Навальным. Об этом рассказал представитель кабмина ФРГ.

Подробности разговора об оппозиционере не сообщаются. Обсуждались темы Нагорного Карабаха и Донбасса. Также Путин и Меркель говорили о борьбе с пандемией COVID-19 и сотрудничестве министерств здравоохранения России и Германии.

Пресс-служба Кремля о том, что Путин и Меркель обсуждали ситуацию вокруг Навального, не сообщала.