Пушков о вероятности карабахского сценария в Донбассе: обречен на провал
6 декабря 2020, 16:55[ «Аргументы Недели» ]
Попытки повторения карабахского сценария решения конфликта на юго-востоке Украины обречены на провал. Такое мнение высказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
На это есть несколько причин. Главной, по словам Пушкова, является наличие общей границы ДНР и ЛНР с Российской Федерацией. "В Киеве, вероятно, не будут спорить, что Россия и Армения - две совершенно разные вещи", - написал Пушков в Telegram-канале.
"Во-вторых, Азербайджану открыто помогала Турция. Украина же не может в нынешней ситуации рассчитывать на военную поддержку Соединенных Штатов или НАТО – только на косвенную", – отметил сенатор.
Пушков также напомнил, что конфликт в Нагорном Карабахе закончился с появлением в регионе российских миротворцев. Но такой сценарий не выгоден для Украины, ведь сейчас контингента РФ в Донбассе нет.
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