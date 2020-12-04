Член Общественной палаты рассказал, как Майя Санду может стать проблемой для Кремля

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4 декабря 2020, 12:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Майя Санду. Фото: сайт правительства Молдавии.

Член Общественной палаты РФ Никита Данюк считает, что при определенных условиях Майя Санду может создать проблемы руководству России.

По его словам, это случится, если новый президент Молдавии сможет сохранить вокруг себя условно политическую коалицию и успешно выступить на парламентских выборах.

«Согласно молдавскому устройству у президента не так много полномочий в контексте определения внешней и внутренней политики. Эти полномочия в основном сосредоточены у парламента, который назначает правительство. В этом смысле нынешнее положение Санду не столь опасно. Но если на парламентских выборах политическая коалиция во главе с Санду займет большинство мест в парламенте, тогда создаются определенные риски, в первую очередь, связанные с Приднестровьем», – сказал эксперт.

Он также отметил, что Санду действительно может начать курс на полноценную интеграцию в евроатлантические структуры – НАТО и ЕС, но все, опять-таки, зависит от парламентских выборов.

Молдавия крайне заинтересована в сохранении российского рынка. Молдавское сельское хозяйство, остатки промышленности, не говоря уже о гастарбайтерах, очень сильно завязаны на российский рынок. Российский рынок и развитие торгово-экономических связей для Санду важны с точки зрения пополнения бюджета.

«Санду может попытаться реализовать и самый радикальный сценарий. Ее неоднократно уличали в том, что она сторонница сценария унионизма, в рамках которого Молдавия вообще теряет свою государственность, становится частью Румынии и автоматически – Евросоюза. Этот сценарий вполне вероятен, учитывая то, что в Европе и США в нем заинтересованы. И Санду, как проводник этих интересов, работавший в структурах, связанных с Джорджем Соросом, может создать прецедент», – считает Данюк.

Накануне стало известно, что парламент Молдавии урезал полномочия нового президента.