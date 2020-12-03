Чубайс на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии объявил об уходе из «Роснано»

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3 декабря 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]

Анатолий Чубайс, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс в четверг, 3 декабря, во время выступления на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии объявил об уходе из компании. Чубайс руководил госкомпанией в течение 12 лет.

Правительство России предписало досрочно снять Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано». Госкорпорацию сроком на пять лет кабмин рекомендует назначить первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова.

Уход Чубайса совпал с переводом нескольких организаций, в том числе «Роснано», под управление ВЭБ.РФ в рамках объявленной премьер-министром Михаилом Мишустиным масштабной реформы институтов развития. «Сегодня на конгрессе состоится масса важных и, надеюсь, интересных заявлений, дискуссий. Но так случилось, что для меня это последний конгресс и последний день работы в компании», — цитирует Чубайса РИА Новости.