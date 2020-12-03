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Политолог Дудчак считает, что отношения с украинской властью становятся для Анкары поводом для торгов

, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]

Политолог Дудчак считает, что отношения с украинской властью становятся для Анкары поводом для торгов
Фото: pixabay.com

Отношения с украинской властью по вопросу «крымской платформы» становятся для Анкары поводом для торгов с Россией. Так считает политолог и экономист Александр Дудчак.

По его словам, политика турецкой стороны, которую Украина представляет в виде заботы, достаточно агрессивная. Анкара сотрудничает с Киевом, поддерживая настроения украинской власти по поводу маниакальной идеи о «возвращении» Крыма, параллельно создавая проблемы в отношениях с РФ.

«Однако за счет такой тактики Турция обеспечивает себя дополнительными позициями на переговорах по другим направлениям. Отношения с украинской властью становятся для Анкары поводом для торгов», - рассказал эксперт ФБА «Экономика сегодня».

Вслед за турецкой стороной, уверен Александр Дудчак, инициативу Киева поддержат и другие государства. Многие из них используют Украину как повод для санкций против России.

Ранее постпред Крыма при президенте РФ объяснил, зачем Турции «украинский» полуостров.

ДВа

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