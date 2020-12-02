Совет Федерации одобрил закон о Госсовете

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2 декабря 2020, 12:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

council.gov.ru

Совет Федерации Федерального Собрания РФ 2 декабря одобрил конституционный закон о статусе, основах формирования и деятельности Государственного совета России.

Конституционный закон определяет место Госсовета в системе органов публичной власти, его статус, порядок формирования и деятельности. Согласно закону, Госсовет возглавит президент РФ.

В Госсовет войдут премьер-министр, председатели Госдумы и Совета Федерации, руководитель администрации президента и главы регионов. По решению президента в Госсовет могут быть включены представители политических партий, имеющих фракции в Госдуме; представители местного самоуправления; а также иные лица.

Председатель и члены Госсовета будут в нем работать на общественных началах.