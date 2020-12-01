Косачев: «Действия НАТО в Черноморском регионе убивают букву и дух ОБСЕ»

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1 декабря 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Вместе РФ"

Константин Косачев, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

На то, как действует НАТО в Черном море, будут даны ответы России и других государств, не входящих в альянс, заявил глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев в эфире программы "Сказано в Сенате".

"Действия НАТО, в том числе в Черноморском регионе, убивают букву и дух ОБСЕ", - сказал Косачев, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс должен укреплять свое присутствие в регионе Черного моря.

Косачев отметил, что альянс мотивируют свое присутствие в разных регионах необходимостью дополнительного обеспечения безопасности – своей и своих союзников. При этом во всех основополагающих документах юридически заложен принцип неделимости безопасности, добавил сенатор.