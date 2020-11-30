НАТО увеличит свои силы в Черноморском регионе в ответ на укрепление Крымской группировки

Аргументы Недели → Армия 13+

30 ноября 2020, 18:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

НАТО будет наращивать свое военное присутствие в Черноморском регионе, в том числе за счет Украины и Грузии, в ответ на усиление российской военной группировки в Крыму, заявил 30 декабря генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии видеоконференции глав МИД НАТО 1—2 декабря. Об этом сообщает портал EADaily.

В частности он сказал: «Мы видим, что Россия увеличивает свое военное присутствие в Крыму, поэтому мы должны наращивать свое присутствие в Черноморском регионе и обсуждать этот вопрос с нашими партнерами — Украиной и Грузией, — что мы сделаем в среду с их министрами (иностранных дел альянса и партнеров – «АН»), Мы тесно работаем с нашими ценными партнерами в Черноморском регионе — Грузией и Украиной, — а также с тремя странами НАТО — Турцией, Болгарией и Румынией.

Североатлантический блок уже разместил свой контингент в регионе, недавно у нас там были морские учения, мы также развернули в Румынии тренировочную бригаду НАТО под румынским командованием». Столтенберг пояснил, что главы МИД Украины и Грузии примут участие в отдельной онлайн-сессии встречи министров иностранных дел НАТО 2-го декабря.

Напоминаем, ранее Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не станет выводить войска из Афганистана вместе с США. «США сокращают присутствие своих войск в Афганистане. Однако миссия НАТО «Решительная поддержка» будет продолжаться в прежней конфигурации, европейские страны альянса и государства-партнеры уже подтвердили сохранение своих контингентов», — заявил он.