Цель КПРФ - 150 мандатов для блокировки любых законопроектов «Единой России»

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1 декабря 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

Photographer: © Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Предварительная цель КПРФ на ближайших выборах - получить более 90 депутатских мест в Государственной думе. При 150 мандатах можно будет блокировать любые законопроекты «Единой России».



Коммунисты уверены, что они являются главной оппозиционной силой в стране. ЛДПР в этом отношении имеет гораздо меньшие шансы. Партия Жириновского, по мнению секретаря ЦК Компартии России Сергея Обухова, потеряла шансы стать серьёзной политической силой после хабаровских протестов.



Ключевыми пунктами предвыборной программы КПРФ являются антиковидная деятельность, защита социальных гарантий, борьба с дистанционным образованием и т.п. Обухов уверен, что партия имеет поддержку среди студентов, людей среднего возраста и пенсионеров. За коммунистов готовы отдать свои голоса рабочие, представители малого бизнеса.



Представители КПРФ пытаются показать «Единой России», что они готовы на решительные меры. Если единороссы не прекратят оказывать давление на Коммунистическую партию, её представители радикализуют свой электорат.



